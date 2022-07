La Lega deposita il ricorso al Tar di Bologna. "Per noi è opportuno il riconteggio delle schede"

La Lega va avanti e vuole il riconteggio delle schede a seguito delle elezioni amministrative di Riccione, che hanno visto la vittoria della sindaca Daniela Angelini e del centrosinistra al primo turno, senza dover nemmeno ricorrere al ballottaggio. Il partito di Matteo Salvini ha depositato entro i termini stabili un ricorso al Tar di Bologna, che si esprimerà sul tema il prossimo dicembre. La parlamentare Elena Raffaelli, anche responsabile provinciale della Lega, lo aveva annunciato poche ore dopo le elezioni. “Abbiamo dato seguito a quello che avevamo detto, lo abbiamo fatto entro i 30 giorni dalla proclamazione. Siamo dell’idea che sia una verifica necessaria, alla luce di un verbale che mette in evidenza alcune incongruenze”.

Se si procederà o meno con il riconteggio ora spetterà al Tar di Bologna deciderlo. “Attendiamo il Tar – conclude Elena Raffaelli -, ma ci è sembrata un’azione necessaria sulla spinta del nostro elettorato e vista la forbice contenuta dei voti. Ci siamo sentiti di intraprendere questa azione, che vuole essere un modo per fare chiarezza sull’operato elettorale”.

"I 48 voti che hanno consentito alla candidata del Pd di vincere al primo turno non convincono - aveva detto lo scorso 16 giugno Raffaelli -. Tra l’altro con 356 fra schede bianche e nulle. Stiamo valutando di ricorrere per un riconteggio. Lo dobbiamo ai nostri elettori che ringrazio per il sostegno".