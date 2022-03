Lega, il vicesegretario Crippa fa tappa in Romagna per incontrare i militanti

Visita in Romagna, domenica, per il vicesegretario federale della Lega, Andrea Crippa. La prima tappa a Gambettola alle ore 10.30 dove si inaugura la sede della Lega,alla presenza dil militanti, amministratori locali e simpatizzanti. Nel pomeriggio Crippa si sposterà a Riccione per un tour della 'perla dell'Adriatico' guidato dall' assessore Elena Raffaelli. Seguirà ore 17.30 l’incontro con i militanti in viale Ceccarini. Infine, l'arrivo in Valconca dove Crippa sarà salutato dai numerosi supporter leghisti locali.

“Andrea è molto legato alla Romagna dove torna sempre volentieri.- commenta il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna - Oggi, in particolare, ci interessa ascoltare e confrontarci con gli amministratori e gli operatori locali sui problemi del turismo e dell'economia locale dopo due anni di restrizioni causa pandemia e sulle conseguenze del grave conflitto in atto in Ucraina per indiduare concretamente le priorità e le soluzioni possibili".