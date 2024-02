La Lega perde il capogruppo, il consigliere De Sio lascia. "Non mi dimetto, lavorerò in gruppo misto"

Novità tra i banchi della minoranza del consiglio comunale di Rimini. Luca De Sio ha annunciato la sua uscita dalla Lega, ma non si dimetterà dalla carica di consigliere. Entrerà in gruppo misto. Da segnalare che De Sio ricopriva tra i banchi della minoranza anche il ruolo di capogruppo del partito di Matteo Salvini. Di sicuro in Romagna non mancano i mal di pancia all’interno della Lega, viste anche le recenti uscite del consigliere regionale riminese Matteo Montevecchi, che non perde occasione per manifestare pubblicamente il suo dissenso rispetto alle posizioni di carattere nazionale e internazionale del suo partito di appartenenza. Va considerato come De Sio non si era mai tesserato ufficialmente nelle fila della Lega. Il consigliere spiega la sua posizione in tutta serenità e senza alcun tipo di polemica nei confronti del partito: “I rapporti con la Lega restano cordiali – ci tiene a sottolineare a RiminiToday -, non me ne sono andato sbattendo la porta. Il mio obiettivo è sempre stato quello di avvicinarmi e avvicinare alla politica la società civile. Si è tratta di una mia libera iniziativa, almeno che io sappia non ci saranno altre posizioni simili in consiglio comunale da parte dei colleghi”.

Poi De Sio entra nel merito della questione: “Quando la storia è iniziata io e la Lega avevamo fatto una reciproca scommessa, ci eravamo ripromessi di fare una verifica assieme, questa è la mia decisione a metà mandato, un grande feeling non c’è mai stato. Ho portato avanti il mio impegno con senso di responsabilità, io non ho mai voluto fare la tessera. Oggi ufficializzo quelle che erano delle titubanze, il partito sui temi nazionali non ha fatto passi avanti rispetto ai miei ideali. Ci tengo a precisare che non abbandono il consiglio, ma continuerò il mio lavoro in aula facendo battaglie di merito e non ideologiche”.