Letta traina le campagne elettorali di Sadegholvaad e della Foronchi; "Non si può votare che per loro"

Giornata riminese per il segretario del Pd Enrico Letta arrivato in città per trainare le campagne elettorali di Jamil Sadegholvaad a primo cittadino del capoluogo e di Franca Foronchi a primo cittadino di Cattolica. Ad introdurre l'incotro, tra i banchi della Vecchia Pesceria, è stato il segretario provinciale dem Filippo Sacchetti che ha ricordato come a questo punto della campagna si necessario "andare casa per casa a chiedere un voto per il Pd. Su di noi si può contare e, le nostre coalizioni, sono ampie e rappresentative per mantere altà la qualità della vita nelle nostre città". "A Cattolica - ha aggiunto la Foronchi - abbiamo fatto un progetto importante col mondo civico con l'obiettivo di mettere al centro il lavoro, il sociale, la salute, l'istruzione e la sostenibilità".

A prendere la parola è stato poi il candidato a sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad che, insieme a Chiara Bellini, è pronto a dare la scalata a palazzo Garampi. "Per la città è stato fatto molto - ha spiegato il candidato sindaco - ma c'è ancora tanto da fare mantenendo una coesione forte coi cittadini. Rimini ha intrapreso questo percorso e sono sicuro che i riminesi ci daranno la loro fiducia". "Il nostro è un tandem che identifica come il centrosinistra sia unito mettendo al centro sostenibilità e persone" ha aggiunto la Bellini.

"Ho visto una città molto bella - ha commentato Enrico Letta - e voglio prima di tutto ringraziare chi l'ha resa tale a partire da Andrea Gnassi. Molte delle cose fatte qui ricalcano il solco del piano europeo e il poter stare in Europa è un vantaggio e non uno svantaggio come altri ci vogliono far credere. Rimini ha saputo cambiare in meglio in questi 10 anni e, con Jamil e Chiara, è possibile proseguire su questra strada con la missione di guardare al futuro senza dimenticare il sociale. Con questa campagna elettorale vogliamo proporre il bene dei cittadini e non usare i problemi che ci sono, Il tutto senza fimenticare di guardare alla ripartenza con fiducia e ottimismo: ce la possiamo fare se si fanno le scelte giuste. Tra queste il rispetto delle regole, a partire dalla vaccinazioni e dal Green pass. Quello di ottobre non lo considero un voto politico e dico ai cittadini di esprimere la loro preferenza pensando alla loro città e, a Rimini, non si può votare che per Jamil".