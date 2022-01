"Linea lenta": problemi alla primaria Santa Cristina con la didattica a distanza

Problemi alla scuola primaria Santa Cristina con la didattica a distanza. Il segretario di Rinascita Civica, Mario Erbetta, si fa portavoce di una segnalazione di un genitore, che ha osservato la mancanza di buona connessione internet, rimarcando gli sforzi degli insegnanti. ("tengo a precisare che noi genitori siamo molto soddisfatti dell'alta offerta formativa che la scuola offre", ha scritto il padre). "Ora più che mai a causa dei ragazzi ammalati di Covid servirebbe una linea veloce per fare le lezioni e la conseguenza di questo deficit e' l'impossibilita' materiale di fare l'insegnamento a distanza - afferma Erbetta -. Cosa fa li Comune sollecitato da più di un anno? Nulla. Cosa fanno le compagnie telefoniche? Nulla".

" Intanto questi studenti riminesi porteranno questo gap culturale sulle loro spalle per tutta la vita - prosegue -. Ancora oggi esistono studenti Riminesi di serie A e di serie B a secondo se vivono in centro o in periferia. Questo una seria amministrazione comunale non può e non deve permetterlo. La giustizia sociale impone una parità dei punti di partenza per una vera eguaglianza tra i cittadini e il Sindaco e la sua Giunta non può ignorare che se non si trova una soluzione veloce questi ragazzi porteranno i segni di questa inerzia amministrativa nel loro percorso scolastico. Sindaco, pochi giorni fa ha fatto le fotografie andando a visitare la zona per la viabilità, ora batta un colpo e aiuti gli studenti della periferia di via Santa Cristina. Lo dobbiamo a questi giovani riminesi e al loro futuro".