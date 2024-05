La lista civica “Cambiamo Bellaria-Igea Marina” organizza un pic nic aperto ai cittadini

Domenica, 2 giugno, la lista civica “Cambiamo Bellaria-Igea Marina” che sostiene il candidato progressista di Uniti per cambiare Ugo Baldassarri, chiama i cittadini ad un “ligaza” all'insegna dello slogan “Ci mettiamo il cibo e la compagnia”. Alle 12 i candidati e gli attivisti della lista si incontreranno al Parco del Gelso, nella zona pic nic all'ingresso nord nei pressi dell'edificio della ex colonia felina. Sarà un momento di incontro “campestre” in uno dei luoghi verdi più belli di Bellaria-Igea Marina. Il principio generale è che chi può porta qualcosa e tutto viene condiviso con chiunque voglia partecipare, senza formalismi.

Sarà un momento di confronto aperto, la lista scambierà pareri con i cittadini e parlerà di come vorrebbe fosse la città. Saranno presenti Ugo Baldassarri, col quale in particolare la lista discuterà della cura degli spazi pubblici, e due esponenti del movimento progressista paneuropeo Volt in lista per le Europee con il Pd nella circoscrizione Nord Est: Silvia Panini e Marcello Saltarelli.