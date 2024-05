Presentata la lista civica “Insieme per Montefiore” che sostiene la ricandidatura di Filippo Sica

Un programma semplice, ma concreto e realizzabile, che nasce dalla consapevolezza delle enormi potenzialità che il territorio di Montefiore Conca è in grado di esprimere. Con questa premessa, si è presentata ufficialmente alla stampa e ai simpatizzanti, in una conferenza svoltasi ieri, la lista civica "Insieme per Montefiore" che sostiene la ricandidatura dell'attuale Sindaco Filippo Sica.

"Una lista civica non politicamente schierata composta da donne e uomini che sono qui non in rappresentanza di partiti o movimenti, ma perché desiderano mettersi al servizio del loro paese - ha spiegato Sica -. In tanti in queste settimane hanno provato a mettere il bollino sulla nostra lista. Questo non può che farmi piacere, perchè significa che la nostra è una squadra trasversale, ma ci tengo a ribadire il carattere civico di questo progetto che mette al centro la capacità di dialogo e ascolto senza steccati ideologici".

"Fare comunità - ha detto il candidato sindaco - è la missione che ci guida. Ciò significa adoperarsi per portare nuovi servizi sul territorio e potenziare quelli già presenti. Senza servizi una comunità non può crescere e svilupparsi. Un grande traguardo è già stato raggiunto portando a Montefiore Conca, dopo anni di assenza, il medico di base con l’apertura dell’ambulatorio in via Circonvallazione. Il prossimo step sarà il bando per la farmacia, al quale abbiamo già iniziato a lavorare e che è in cima alla nostra agenda”.

Ma comunità vuol dire anche e soprattutto luoghi di aggregazione, punti di riferimento per famiglie, anziani e giovani. "La riqualificazione del complesso immobiliare di Santa Maria della Neve - ha aggiunto Sica - era uno dei punti focali del programma elettorale con cui ci siamo presentati alle amministrative nel 2019. Fin dal primo giorno ci siamo messi all'opera per poter dare seguito a quella che era un'esigenza sentita nella comunità montefiorese. Grazie alla preziosa collaborazione con la Diocesi, il Comune ha potuto acquisire lo stabile di proprietà della parrocchia per 75.000 euro, gettando quindi le basi per un progetto che farà tornare a vivere e pulsare la frazione di Serbadone".

Su questo fronte, gioca un ruolo importante la valorizzazione del Teatro. "Abbiamo investito 350mila euro per la sua ristrutturazione, efficientamento energetico e adeguamento tecnologico. Il nostro obiettivo sarà l'utilizzo del teatro per attività di educazione degli alunni delle scuole primarie fortemente improntate al recupero delle tradizioni locali e dell’identità montefiorese. Sono poi stati presi contatti con l'Ausl Romagna per valutare la possibilità di riattivare il bar interno, rendendolo così un perno per ricostruire la socialità del centro. Sempre con lo sguardo rivolto al futuro, un altro grande traguardo raggiunto insieme all’Azienda Sanitaria Locale, è il Centro Distrettuale per le Famiglie, che con le sedi Riccione e Cattolica rappresenterà un punto di riferimento della Valconca offrendo una vasta gamma di servizi e opportunità, che si andranno a struttura in forma sempre più attiva".

Fondamentale il rapporto con terzo settore e associazionismo. "In questi anni l'amministrazione comunale ha favorito la partecipazione attiva e la nascita di diverse associazioni, che sono oggi la spina dorsale di eventi, iniziative, progettualità. Un importante lavoro è stato messo in campo anche per ricucire i rapporti istituzionali con altri Enti ed istituzioni che nel tempo si erano andati disgregando, con la volontà di unire e non dividere e creare collaborazioni virtuose per il bene del paese".

"Insieme per Montefiore Conca" crede nel turismo come volano e motore del rilancio economico del territorio. "Il nostro comune vanta un patrimonio unico che va dalla natura all'arte passando per cultura ed enogastronomia - ha sottolineato Sica -. Risorse preziose che vanno messe a sistema in sinergia con le nostre attività economiche, vero e proprio fiore all’occhiello di Montefiore. Dalla ristorazione all'accoglienza, il territorio ha davvero tanto da offrire. Crediamo in un turismo sostenibile, che non vada al rimorchio della Riviera ma che sappia rendere l'entroterra protagonista. Lo abbiamo dimostrato in questi anni, con un'attenzione particolare per eventi e manifestazioni, e con la riscoperta e valorizzazione di una rete sentieristica di 60 km insieme al Cai.

La Rocca Malatestiana è passata dalle 6.000 presenze del 2019 alle quasi 12.000 del 2023: essa continuerà ad essere l'asse portante della nostra proposta turistica, grazie anche al valore aggiunto rappresentato dal nuovo museo multimediale. Sempre in tema turistico, abbiamo raggiunto un'intesa con Destinazione Turistica Romagna per mettere in connessione i nostri sentieri con il Cammino della Luce che già collega Gubbio a Roma. Inoltre, abbiamo presentato al Ministero il progetto 'Trek-Nic Montefiore' per rivitalizzare l'area dei parco parcheggio, dove siamo in graduatoria in attesa dell’arrivo delle risorse".

Sviluppo delle attività artigiane e commerciali, decoro urbano, sicurezza, politiche sociali, pari opportunità, sostegno alle famiglie, politiche giovanili e sport sono altri temi cardine del programma della lista "Insieme per Montefiore Conca" insieme al consolidamento e alla salvaguardia del territorio dal rischio idrogeologico. Su questo punto, in particolar modo, Sica ha ricordato "il milione di euro ottenuto dal nostro Comune da parte della Protezione Civile per la sistemazione delle frane con progetti già in fase di cantierizzazione". Manutenzione e prevenzione per preservare un territorio fragile “con interventi strategici che partono da un’analisi attenta delle esigenze e delle priorità. Nel periodo 2019-2024 si è provveduto al miglioramento dell’infrastruttura stradale, implementando l’illuminazione e costruendo marciapiedi per garantire la sicurezza dei pedoni e ridurre il rischio di incidenti stradali. In materia di viabilità, ci impegniamo a interagire con la Provincia per chiedere in futuro maggiori contributi ed interventi diretti nei tratti stradali di competenza provinciale che costituiscono buona parte della nostra rete ”.

La lista civica “Insieme per Montefiore”

Candidato sindaco: Filippo Sica 50 anni, istruttore amministrativo.

Candidati consiglieri: Erika Mancini 42 anni, bancaria. Francesco Taini 32 anni, agente di polizia locale.

Silvia Pangrazi 44 anni, geometra. Carlo Banci 70 anni, pensionato. Tamara Fornari 61 anni, imprenditrice

Beatrice Baldiserri 36 anni, docente. Federico Bartolini 30 anni, impiegato comunale. Rosa Campanile 27 anni, infermiera. Marco Monti 47 anni, ingegnere informatico. Tatiana Pruscini 46 anni, imprenditrice.