La lista civica Siamo Montefiore svela i programmi, obiettivo Comunità energetica e infermiere di famiglia

Presso il ristorante De’ Nir di Montefiore Conca e alla presenza dell’avvocato Mario Erbetta, presidente di Rinascita Civica, è stata presentata la Lista Civica Siamo Montefiore. Comunità energetica e Infermiere di Famiglia e di Comunità, questi sono i due fiori all’occhiello del patto elettorale che, il candidato sindaco della lista civica Simone Mazzi, ha sottoscritto per i suoi concittadini montefioresi.

Come funziona una Comunità energetica?

Una comunità energetica consiste in un'associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e piccole/medie imprese che decidono di unire le proprie forze con l'obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale. "Nel caso in cui verrò eletto, l’amministrazione comunale montefiorese diventerà capofila di questo progetto, che vedrà Montefiore Conca come seconda città in Provincia di Rimini e la terza in Regione ad aderire a questo disegno, che senza dubbio porterà un taglio delle tasse comunali, quali Imu e Tari a favore di un potenziamento delle politiche sociali", spiega il candidato.

Quali sono i vantaggi di una Comunità energetica?

"Scegliere di aderire ad una comunità energetica consente, inoltre, di ottenere una serie di benefici economici: riduzione della bolletta, propria o condominiale, grazie all'autoconsumo di parte dell'energia prodotta dall'impianto se direttamente connesso con la propria utenza, senza avere l’obbligo di cambiare il proprio fornitore di energia e senza avere la necessità di installare pannelli fotovoltaici. E per i comuni sotto i 5000 abitanti, sgravi fino al 40%".

Cosa vuol dire Infermiere di Famiglia e di Comunità?

L'infermiere di famiglia e di comunità è la figura professionale che fornisce ai cittadini gli strumenti necessari al sostegno e alla gestione domiciliare di una condizione patologica, che mira alla qualità di vita del singolo e della collettività con cui si trova a stretto contatto.

"Penso che l’immobilismo amministrativo di questi ultimi decenni, abbia provocato grandi fratture nel tessuto sociale ed economico montefiorese - prosegue il candidato -. Solo nell’ultimo anno, diverse attività commerciali hanno abbassato le saracinesche nel Borgo di Montefiore Conca, come per esempio il Bar del Borgo, l’enoteca e il B&B il Rivellino. Promesse non mantenute ai diversi imprenditori, e una scarsa visione d’insieme, hanno portato alla inevitabile “morte” del borgo storico. Non è stata fatta una seria politica sociale, tasse comunali ai massimi di sempre e servizi destinati alle famiglie sempre più scarsi".

"La mia squadra che si propone al Governo della città è composta da due imprenditori che vantano esperienza decennale nel campo della Ristorazione, da un imprenditore nel campo delle tecnologie green ed innovative, da un avvocato civilista, da uno studente universitario, due pensionati, un campione italiano di pugilato e un campione italiano di pallacanestro".

I candidati

Ma conosciamogli meglio nel dettaglio: Veronica Airi: Laureata 110 e lode in Sociologia a Bologna, di professione Impiegata; Sylvère Justin Bryan: Cestista originario dell’isola caraibica di Dominica e campione italiano di pallacanestro, imprenditore; Giuseppina Conchiglia: dipendente nel campo della ristorazione; Diego Delmonte: Imprenditore montefiorese nel campo delle tecnologie green e innovative; Vincenzio Iaculli: Studente universitario prossimo al raggiungimento della Laurea in Sociologia; Pietro Imola: Pensionato, si occupa della gestione del Centro Parrocchiale di Morciano di Romagna, fervente Cristiano; Xhonatan Kaloshi: Giovanissimo imprenditore montefiorese nel campo della ristorazione, a 15 anni è diventato Campione Italiano di pugilato; Vito Mecca: Pensionato, precedentemente lavorava per la Croce Rossa Italiana e successivamento per Asl Romagna; Maikol Morri: da quasi 20 anni è un imprenditore montefiorese impegnato nel campo della ristorazione; Pietro Testa: avvocato civilista del foro di Rimini, impegnato attivamente da oltre 5 anni sul territorio montefiorese attraverso l’associazione Alla scoperta dei tesori della Valconca.