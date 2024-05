La lista "Un futuro migliore per Bellaria Igea Marina" si presenta, ecco i nomi di tutti i candidati

La lista "Un futuro migliore per Bellaria Igea Marina" si presenta. Un gruppo a sostegno del candidato sindaco Giovanardi. Una comunità che ricerca costantemente la crescita e lo sviluppo, emergono figure che incarnano impegno ed esperienza acquisita attraverso anni di politica attiva sul territorio. Fanno parte della squadra: Simone Vorazzo, capolista, con 15 anni di servizio continuo nel consiglio comunale; Massimo Bordoni, imprenditore turistico sempre attivo nel contesto politico cittadino; Anna Garzillo consigliere comunale uscente impegnata da sempre nel tessuto scolastico della città; i dottori Marco Casadei e Daniele Mancini, occhi attenti sulla sanità locale e non solo; Mary Alesiani storica commerciante dell'Isola dei Platani; Vincenzo Orzelleca impegnato nella vita politica di Bellaria Igea Marina da circa 20 anni; Anna Blasi donna del mondo cattolico. Inoltre i giovanissimi Emanuele Biondini, Annaluna Batani ed Eneida Bashi. Vittorino Brandi, detto Vetta, Comandante marittimo; Fausto Fabbri artigiano; Matteo Cucchi impiegato nel settore immobiliare da più di 20 anni; Massimiliano Barberini operatore balneare; Antonietta Vetrano da sempre attiva nel mondo del volontariato.

"Una squadra, più che una lista, persone appartenenti a diverse categorie professionali, così da avere una visione a 360° della nostra comunità - spiegano i candidati -. Determinate a portare Bellaria Igea Marina verso nuove vette di prosperità e benessere. Un Futuro Migliore per Bellaria Igea Marina, fa dell'ascolto il proprio punto di forza. Nessuna voce è troppo piccola per essere ascoltata e nessun problema è troppo grande per essere affrontato insieme, queste le basi fondamentali su cui si struttura il nostro impegno".

La civica “un Futuro migliore per Bellaria Igea Marina", si distingue per la sua visione audace e proattiva per il buon futuro di Bellaria Igea Marina. "Con un occhio attento alle esigenze attuali e future della città, passando per ascolto, dialogo e condivisione, la squadra formata da donne e uomini che rispondono alle sfide del presente e aprono le porte a opportunità nuove e stimolanti per tutti i cittadini".

Un Futuro migliore per Bellaria Igea Marina promette di essere una forza trasversale e trasformatrice nella politica locale.