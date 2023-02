La Lista Jamil si confronta sul tema delle comunità energetiche

"Comunità energetiche rinnovabili: la nuova frontiera del risparmio energetico". Questo il titolo dell'incontro promosso dalla Lista Jamil - Rimini Rinata, in programma martedì 21 febbraio alle 17 nella Sala Marvelli della Provincia di Rimini in via Dario Campana 64. Saranno presenti all'appuntamento l'Assessore alla Transizione ecologica del Comune di Rimini Anna Montini e i docenti dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Vincenzo Balzani e Leonardo Setti. Modera l'incontro Alessandro Rapone.

Sarà l'occasione per approfondire il tema delle nuove frontiere del risparmio energetico, partendo dall'analisi delle migliori possibilità per la produzione di energia da fonti ambientalmente sostenibili e delle Comunità Energetiche Rinnovabili, basate sulla produzione autonoma di energia da fonti rinnovabili e sulla sua condivisione all'interno di uno stesso territorio, dando vita a un circolo virtuoso capace di generare un ritorno economico per l'intera comunità salvaguardando allo stesso tempo l'ambiente.

Spiega Fabio Gamberi, Presidente dell’Associazione Rimini Rinata: "Dopo un 2022 contrassegno da un lavoro intenso ed estremamente proficuo sia all'interno del Consiglio comunale che sul territorio, il nuovo anno della Lista Jamil - Rimini Rinata è cominciato con una serie di iniziative di riflessione e approfondimento su tematiche d'attualità che toccano da vicino la vita dei riminesi e hanno forti ricadute sulla società e sul sistema economico".

"Oggi ci troviamo di fronte alla necessità di ripensare i modelli di consumo energetico che fino a questo momento hanno regolato le nostre città. La ricerca di nuove strategie si sposa necessariamente con un'attenzione verso la sostenibilità e il rispetto per l'ambiente. Saranno questi alcuni degli argomenti che approfondiremo nel corso dell'incontro in programma martedì 21 febbraio. Solo la prima di una serie di iniziative che anche nelle prossime settimane ci porteranno a confrontarci direttamente con il territorio e i suoi attori - conclude Gamberi - alla ricerca di un dialogo e di soluzioni condivise che partendo dal basso possano coinvolgere e ispirare l’azione politica e amministrativa".