La lista “Noi per Misano Adriatico” si presenta, ecco i nomi di tutti i candidati

La lista “Noi per Misano Adriatico” si presenta. L’appuntamento è in programma per domenica (12 maggio), alle 11,30, all’Agina Caffè in viale Don Milani 7. La lista è sostenuta da Fratelli d’Italia e Forza Italia. Nel ruolo di candidato sindaco il geometra, mediatore civile, Antonio Mignani. Questi i candidati della lista “Noi per Misano Adriatico”: Diego Pensalfini: Avvocato, Collaboratore Parlamentare. Marsilda Aliu: Avvocato. Piergiulio Bernardi: Imprenditore. Tiziana Bianchi: Commerciante. Michele Ciotti: Operaio Specializzato. Marco Guidarini: Chirurgo Ortopedico. Angelo Martucci: Luogotenente Carabinieri in quiescenza. Elisabetta Migani: Impiegata settore turistico. Laura Muccini: Socia Centro Elaborazione dati fiscali. Andrea Muccioli: Pensionato. Alessio Napoleone: Dipendente Ministero della Difesa. Piera Rosa Piazza: Insegnante di lingue, scrittrice. Alfonso Scala: Ufficiale dell'Esercito, Dirigente Amministrativo. Elio Tognoni: Commerciante, Operatore turistico. Emanuela Tonini: Pittrice. Emma Ricci: Impiegata Studio Tecnico.