La lista Verucchio Futura aspetta il voto, presentata in Comune la documentazione ufficiale

La lista Verucchio Futura è tornata nel capoluogo nella sala Magnani per presentare ai cittadini i propri candidati consiglieri. Una sala gremita di gente ha accolto con interesse le presentazioni di tutti i candidati che si sono resi poi disponibili ad un confronto e qualche chiacchiera in amicizia con i presenti.

Inoltre questa mattina una delegazione della lista ha presentato in comune la documentazione ufficiale per la candidata di Lara Gobbi alla carica di sindaca così come quella alla carica di consigliere comunale di Fabio Bianchi, Mara Bollini, Fabio Borghesi, Luca De Gregorio, Luigi Dolci, Emanuela Domino, Sonia Goretti, Christian Maffei, Paolo Masini, Mauro Montanari, Marilena Paterniani, Claudia Pazzini, Maria Antonietta Pazzini, Edoardo Perazzoni, Christian Riccardi, Emanuele Zanni.