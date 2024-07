Lotta al crimine organizzato: Croatti (M5s) plaude all'esito del processo che ha condannato 10 esponenti della malavita

"Le sentenze di condanna emesse in queste ore dal tribunale di Rimini nell’ambito dell’operazione Idra per reati come associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta alla fittizia intestazione di beni, trasferimento fraudolento di valori sono la conferma di come gli occhi delle mafie siano da sempre sulla nostra Riviera e rappresentano un monito affinché la guardia resti altissima a difesa della legalità. Da queste terre devono continuare ad arrivare messaggi forti e perentori contro le infiltrazioni criminali e queste condanne lo sono". Così ha commentato il senatore del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti, sugli esiti del processo che vedeva a giudizio 10 esponenti della malavita e che si è concluso con pesanti condanne, per un complessivo di oltre 50 anni di carcereper gli imputati accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata all’estorsione, all’esercizio abusivo del credito, bancarotta fraudolenta e intestazione fittizia di beni a nome altrui. Ma non solo: tra i reati compaiono anche il trasferimento fraudolento di valori, truffa e riciclaggio.

“Idra”, questo il nome dell’operazione dei carabinieri di Rimini scattata nel marzo del 2016 e che era iniziata nel febbraio del 2013 sulla scia dell'inchiesta "Mirror" portando fare emergere i rapporti di affari tra gli indagati residenti in Romagna ed esponenti di alcuni clan camorristici di Napoli, che gestivano un sistema di riciclaggio di denaro, provento di attività illecite. A questo scopo erano state intestate ben 4 società ad alcuni prestanome: l’operazione permetterà anche il sequestro e la confisca di tali società e dei beni mobili ed immobili a loro intestati.

Ad essere ritenuto colpevole e condannato complessivamente a 19 anni e 2 mesi è stato Pio Rosario De Sisto, detto "zio Pio", ritenuto al vertice del sodalizio e coinvolto in altre vicende giudiziarie sempre legate alla criminalità organizzata. Per Nicola Borghetti la condanna è stata di 4 anni; Eugenio Conocchia, 2 anni e 3 mesi; Renato Schetter, 5 anni e 9 mesi; Francesco Enrico Pasquini, 5 anni e 4 mesi; Franco Pozzi, 1 anno e 9 mesi; Antonio Orlando, 3 anni e 10 mesi; Antonio Nuvoletta, 3 anni e 10 mesi; Pasquale Nuvoletta, 5 anni e 10 mesi; Pasqualino Caccavalle, 3 anni e 10 mesi.

"Contro le offerte predatorie delle mafie - prosegue Croatti - e nonostante il tentativo delle destre di indebolire gli strumenti di lotta contro la criminalità, come le intercettazioni, il MoVimento 5 Stelle sarà in prima linea e lo sta facendo anche candidando personalità straordinarie che hanno dedicato la loro vita alla legalità. Dopo l’ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho, candidato ed eletto alla camera proprio nel nostro collegio e l’ex procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato da oggi anche Giuseppe Antoci, diventato da poche settimane europarlamentare e sopravvissuto nel 2016 ad un attentato mafioso ordito per colpire le sue battaglie, rafforza la squadra M5S e darà impulso alle nostre lotte contro tutte le mafie.

Le Istituzioni e tutta la comunità siano unite a difesa della legalità e al fianco delle imprese per proteggere la nostra terra, senza tentennamenti e distrazioni. Giù le mani dalla Riviera”.