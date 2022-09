Lotta alla siccità, dice sì a nuove dighe la candidata al Senato di Fratelli d'Italia Marta Farolfi

Un piano di realizzazione di nuovi invasi che "non incidano sul deflusso minimo vitale" di fiumi e torrenti ma "garantiscano il giusto approvigionamento" alle imprese e alle comunità della Romagna. Dice sì a nuove dighe la candidata al Senato di Fratelli d'Italia Marta Farolfi, sottolineando che "è necessario fornire adeguate misure di sostegno al mondo agricolo locale costretto a fare fronte agli effetti di una siccità senza precedenti, alla carenza idrica e all'aumentato costo dell'energia". Fino ad oggi, argomenta, proprio governo e Regione "hanno impedito di realizzare nuovi bacini idrici, sinistra, Partito democratico e Movimento 5 Stelle hanno in ogni modo ostacolato ogni progetto di implementazione dei sistemi di irrigazione. Salvo promettere adesso in piena campagna elettorale di risolvere un problema che loro stessi hanno dimostrato di non aver voluto o saputo affrontare prima". Fdi, invece, accoglie "l'appello lanciato dalle organizzazioni agricole" di avviare al più presto un piano di iniziative per far fronte alla crisi idrica. Per garantire il futuro approvvigionamento idrico in Romagna servono altri 20 milioni di metri cubi d'acqua rispetto agli attuali 110, da qui la richiesta alla Regione di valutare "attentamente" i progetti elaborati da Romagna Acque, lo studio di tre posizioni sul Rabbi e due sul Bidente di Strabatenza, un nuovo invaso gemello di Ridracoli, dalla portata di 33-34 milioni di metri cubi, "senza pregiudizi ideologici o pressioni politiche esercitate dagli alleati ambientalisti del Pd", conclude Farolfi.