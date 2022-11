Rimini in Azione fuori dal progetto Rimini Futura: "Non ci sentiamo rappresentati da Pasini e Bragagni"

E’ trascorso più di un anno dalle elezioni del sindaco Jamil Sadegholvaad, nel quale Rimini in Azione continua a riporre la propria fiducia, "sindaco che abbiamo contribuito a far eleggere al primo turno, aderendo al progetto Rimini Futura", scrive Rimini in Azione. Rimini Futura che, ottenendo il 3,6 % dei consensi, ha eletto un consigliere e indicato un assessore. "Ricordiamo che Rimini in Azione, sebbene appena costituitasi, non è stata solo determinante nella composizione della lista Rimini Futura, con 14 candidati e uno sforzo organizzativo importante, senza il quale probabilmente la lista non si sarebbe presentata, ma nel tavolo di coalizione è stata una delle forze politiche che si è maggiormente spesa per la candidatura di Jamil Sadegholvaad rispetto ad Emma Petitti e ad una deriva massimalista della coalizione stessa".

"Abbiamo sempre tenuto un atteggiamento costruttivo e rispettoso dei ruoli ma dopo più di un anno dobbiamo amaramente constatare che il progetto Rimini Futura non esiste più - scrive in una nota Azione Futura -. Più volte abbiamo chiesto invano al consigliere Pasini e all’assessore Bragagni di non essere informati solo a posteriori ma di essere coinvolti per prendere insieme le decisioni e i comportamenti da tenere in Consiglio comunale, invece di apprendere le notizie dai giornali. Un comportamento questo che ha allontanato dal progetto molte sue componenti sia civiche che politiche, svuotandolo di qualsiasi significato".

"Un consigliere Pasini e un assessore Bragagni che di certo oggi non rappresentano Rimini in Azione. Motivo per il quale d’ora in avanti Rimini in Azione si relazionerà direttamente con il sindaco Jamil Sadegholvaad, nel quale continua a riporre la propria fiducia, fino a quando si sentirà parte del progetto politico di questa amministrazione".