MalaMovida in centro storico, Croatti (M5s): "Bene punire gli abusi ma occorre continuare dialogo coi locali"

I balli scatenati sugli antichi banconi di marmo della Vecchia Pescheria, nel centro storico di Rimini, sono valsi una pesante multa da migliaia di euro al titolare del locale che aveva ospitato la festa organizzata da un tour operator con tanto di balli abusivi, consolle, Dj e vocalist. Al party, al quale partecipavano centinaia di ragazzi e ragazze scatenati dopo diversi brindisi, si erano presentati anche gli agenti della Municipale che avevano imposto lo stop alla festa e denunciato il titolare della cantinetta coinvolta. Mentre da palazzo Garampi arriva la linea dura che non lascia sconti a chi deturpa il patrimonio storico di Rimini, sulla questione è intervenuto il senatore pentastellato Marco Croatti che, in una nota, sottolina come sia "Doveroso punire gli abusi ma si prosegua il dialogo coi gestori dei locali".

“È giusto e doveroso - spiega l'esponente grillino - che si puniscano duramente i locali della zona della Vecchia pescheria che commettono abusi e non rispettano le regole, anche per proteggere tutti quegli esercenti che invece si comportano in modo corretto e rispettoso. Condivido l’atteggiamento dell’assessore Magrini sulla vicenda della festa abusiva di sabato scorso e invito l’amministrazione a proseguire il dialogo e la collaborazione con i locali affinché la Vecchia pescheria rimanga una zona di incontro e di socializzazione da vivere in modo sereno, nel rispetto dei beni e dell’identità storica e culturale che abbiamo il dovere di proteggere e tutelare. Intollerabile che qualcuno pensi di fare quello che vuole con gravi rischi per l’ordine pubblico e per i delicati banconi monumentali; atteggiamenti come questi possono avere conseguenze anche per gli altri locali incolpevoli e portare persino alla chiusura della Vecchia pescheria con il rischio che quel luogo di socialità per i riminesi diventi buio e off limits. Continui dunque il confronto collaborativo con tutti gli operatori del centro storico per arrivare a una migliore gestione delle criticità e a regole chiare e condivise che tutelino tutti i cittadini nel loro desiderio di vivere il centro storico.”