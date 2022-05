Manca personale nelle attività turistiche, Angelini: "Creeremo la prima Accademia delle Professioni"

“La nostra stagione turistica minacciata dalla mancanza di lavoratori? C’è forte preoccupazione nel settore, e bisogna cercare di dare risposte, per questo nel nostro programma abbiamo presentato la proposta per la creazione di un’Accademia delle Professioni nel Turismo in interazione con i privati. Il nostro sogno è quello di creare a Riccione il nuovo polo formativo per le professioni inerenti alle strutture turistiche”. Un problema, quello che riguarda il settore turistico, che va a discapito dell’offerta. Un appello lanciato da tempo dagli operatori del settore al quale chi amministra deve cercare di dare risposte. Ne è convinta Daniela Angelini candidata sindaco della coalizione composta da tre liste civiche (2030 Riccione, Uniamo Riccione e Riccione col Cuore) e tre partiti (Pd, M5S e Riccione Coraggiosa) che da sempre è in ascolto delle criticità presentate dal mondo del turismo e del lavoro.

“La stagione turistica è partita. Ci aspetta, nonostante la guerra, il caro carburante e l’aumento dei costi di energia e gas, un'estate positiva – dice Daniela Angelini, candidata Sindaco di Riccione – Le nostre imprese però si trovano a dover far fronte anche a un’altra criticità: la mancanza di personale. Non si trovano lavoratori, non solo per gli alberghi ma anche per le altre aziende turistiche e questo sta mettendo in grande difficoltà le attività, che, come è avvenuto in questi giorni, non sono riusciti a offrire il servizio al completo”. Per Daniela Angelini la formazione resta il nodo dal quale ripartire. “Dobbiamo garantire ai giovani la formazione perché sono una carta da giocare professionalmente e importante valore aggiunto per le imprese. A questo proposito intendiamo rilanciare una partnership tra le scuole presenti. Dobbiamo inoltre riprendere il dialogo con l’Università di Rimini, poiché è vitale per i nostri giovani investire in un sistema di relazioni e di rete che aumentino sapere e sviluppi professionali. Attivare subito scambi internazionali per un arricchimento della nostra offerta turistica”.

Per aiutare a creare un polo formativo, per la candidata potrebbe arrivare in aiuto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che può essere uno strumento di rilancio grazie a diversi bandi per la formazione. Un progetto che verrà integrato con l'Istituto Alberghiero e lo Ial, ampliando le possibilità professionali. Rafforzare dunque gli strumenti per i giovani è la priorità dell'azione amministrativa di Daniela Angelini: “Dobbiamo aprire un dialogo con la Regione cercando soluzioni mirate per promuovere l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. L'Emilia-Romagna ha ampliato nel 2016 l’apprendistato a partire dai 16 anni, per garantire l'accesso al mondo del lavoro in modo più tutelato, trasparente e legale. Confrontiamoci per migliorare e potenziare questa misura a tutti i livelli".

“Ci faremo promotori, grazie alla nascita di questo polo, di un nuovo patto tra datore di lavoro e collaboratore in grado di garantire al dipendente un trattamento dignitoso per orari di esercizio e retribuzione – aggiunge Daniela Angelini – questo per garantire una maggiore fidelizzazione del collaboratore all’impresa, mentre il datore di lavoro otterrà una figura professionalmente formata”. Questa operazione, per la coalizione che sostiene Daniela Angelini, andrà ad aumentare gli standard qualitativi del turismo di Riccione per ottenere una fascia clientelare di livello più alto e con maggiore capacità di spesa.