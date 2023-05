Marcello (FdI) chiede audizione del Garante dei detenuti sulle condizioni dei Casetti

A chiedere un'audizione del Garante dei detenuti del Comune di Rimini, sulle "criticità del carcere dei 'Casetti'", è il capogruppo di Fratelli d'Italia Nicola Marcello che lamenta le lungaggini pregresse sulla nomina della figura. "La situazione del nostro Istituto Penitenziario - spiega - è progressivamente peggiorata con carenza di personale in tutti i settori, con meno 30 per gli agenti di polizia penitenziaria, meno 50 per cento per gli educatori, carenza grave di personale Sanitario in grado di sopperire alle necessità degli oltre 70 tossicodipendenti dei quali molti con problemi psichiatrici. Ma la vera “pugnalata” alla coscienza civile della Città di Rimini arriva pochi giorni fa. Il Magistrato di Sorveglianza con ordinanza 2023/442 a seguito di denuncia presentata da un detenuto per “le condizioni inumane” vissute all’interno della tristemente nota prima Sezione già più volte segnalate sia dall’ASL che da associazioni del settore per le pessime condizioni igienico sanitarie e di vivibilità, a seguito di anche un sopralluogo diretto, condanna le autorità competenti per il “pregiudizio lamentato per complessivi 1132 giorni con riferimento ai quali deve concedersi una riduzione della pena pari a 133 giorni e liquidarsi la somma di euro 16 a titolo di risarcimento”".

"Le condizioni “inumane” della famigerata prima sezione che ha sovente ospitato un numero quasi doppio di persone previste erano note da anni a tutti e da qualcuno pure riportate sui media. Insomma un luogo da non essere occupato o utilizzato - prosegue Marcello. - Alla luce del fatto grave accaduto e di una condanna sanzionata anche dopo visita diretta del Magistrato, oltre a una audizione urgente del Garante dei Detenuti al fine di riferire dell’attuale condizioni igienico-sanitarie della Sezione 1 e di un suo eventuale utilizzo, si chiede di riferire quanti detenuti nell’ultimo anno sono stati avviati a procedimenti di recupero attraverso progetti di lavoro di addetto cucina, di addetto mantenimento infrastrutture e di addetto produzioni oggettistica dopo essere stati giudicati idonei dal medico competente della struttura e di riferire quale monitoraggio di stress-lavoro correlato viene attuato al personale operante all’interno della struttura".

Sullo stesso argomento è intervenuto anche il consigliere comunale della Lega, Andrea Pari, che in una nota aggiunge: "La situazione assai grave in cui versa la sezione 1 del nostro carcere è denunciata da anni, è più che mai necessario che il neo nominato garante dei detenuti venga ad aggiornare il consiglio comunale riguardo alla situazione attuale e alle prossime mosse per risolverla in maniera definitiva. Già nel novembre 2021 una relazione della ASL riportava come fossero state riscontrate condizioni igieniche molto scadenti, con rischio sanitario per i detenuti. Le criticità si ritengono non risolvibili con interventi di ordinaria manutenzione, ponendo così un macigno sulla situazione di vivibilità della sezione. Oggi sussisterebbe un provvedimento che avrebbe riconosciuto ad un detenuto il risarcimento connesso alla privazione delle condizioni minime dignitose di detenzione previsto dall’art 35 ter dell’ordinamento penitenziario, riconoscendo così la violazione dell’art. 3 della convenzione europea dei diritti dell’uomo, definendo le celle della prima sezione come luoghi in cui la permanenza è da ritenersi in condizioni inumane e degradanti. Chi ha responsabilità politiche in questa città non può esimersi dall’interessarsi direttamente della vicenda, volendone capire i contorni, la reale portata e le azioni che si vogliono intraprendere per risolvere velocemente questa situazione. Per questo è più che mai necessario che il consiglio comunale inviti a relazionare il garante comunale dei detenuti”.