Marcello (Fratelli d'Italia): "Stop al caos in via Ducale". La ricetta dai parcheggi all'aeroporto

“Uno dei grandi temi di questa campagna elettorale è certamente la situazione relativa a viabilità e parcheggi, sotto gli occhi di tutti e con innegabili ricadute evidenziate soprattutto nei giorni di maggiore flusso veicolare”. Nicola Marcello, candidato consigliere comunale nella lista di Fratelli d'Italia, sottolinea quelli che saranno i suoi impegni per la prossima legislatura.

“La prima cosa da fare è dare subito lo stop al caos in via Ducale senza però invadere il quartiere Fiorani. Una bretella di attraversamento del fiume Marecchia, l'adeguamento dei collegamenti con il Centro Studi di Viserba e per la Fiera, il terzo casello autostradale di raccordo con la Nuova Marecchiese”.

“Sul fronte dei parcheggi – prosegue Marcello – la realizzazione prioritaria di quelli interrati o sopraelevati da Piazzale Fellini a Miramare, la gratuità di quelli dell'ospedale e l'ampliamento dei posti in via Settembrini come peraltro chiedo da anni”.

Marcello conclude con l'aeroporto di Miramare. “Credo che si renda necessaria una vera riattivazione con ammodernamento dell'intero scalo, con nuove prospettive in un'ottica economico-funzionale: ad esempio un polo di addestramento al volo e una sede per collaudi di aeromobili in chiave ecologica”.