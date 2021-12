Marisa Grossi di Rete Civica in squadra con Riccione Civica

“Serve mettere insieme le forze per spiegare ai cittadini che Riccione può puntare a traguardi sempre più ambiziosi. E’ una città in grado di raccogliere, gestire e vincere sfide importanti " sostiene Marisa Grossi. E’ a partire da queste riflessioni che Rete Civica, presente in tutte le istituzioni regionali e provinciali, ha consolidato la certezza che sia necessario un percorso unico, inclusivo e attento a tutte le singole realtà presenti in città. "Serve tutto l’impeto di una forza libera, spinta sulla progettualità, trasversale ed inclusiva, di una realtà fortemente concentrata sulle idee e non sull’idealismo e che possa ospitare chiunque voglia contribuire al cambiamento di Riccione, superando le barricate degli schieramenti politici” prosegue Marisa Grossi.

“L’azione politica svolta da Riccione Civica in questi anni, la costanza e l’attenzione verso certi temi che sono gli stessi di Rete Civica, sono gli elementi chiave della convergenza – dichiara Marisa Grossi - Durante gli incontri di queste ultime settimane abbiamo reciprocamente compreso che ci possono essere forti sinergie sui valori e sull’approccio delle due realtà politiche. Ciò nell’interesse di Riccione”.

Tra gli obiettivi di questa nuova alleanza c’è anche ridare valore al genius locale, a quegli uomini e donne che con il loro contributo potrebbero riportare in auge città "che purtroppo, oggi, non trovavano un approdo convinto e concreto alle loro idee".

L’ obiettivo è comune e molto chiaro: da una parte attivare dei percorsi e cogliere delle opportunità che riportino Riccione ad essere una protagonista di livello nel panorama turistico nazionale e non solo, dall’altra stabilizzare una comunità in grado di assicurare costante sviluppo economico e benessere a chi ci vive.