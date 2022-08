Matteo Salvini pronto al bis, ha definito due nuovi comizi elettorali a Riccione e Cattolica

Mattinata trascorsa tra il gazebo allestito dalla coalizione di centrodestra in piazza Tre Martiri e il mercato coperto di Rimini per il parlamentare Jacopo Morrone, candidato nel collegio uninominale della Camera di Rimini alle elezioni politiche del 25 settembre. “Ho parlato con i gestori dei banchi e con molte persone presenti - commenta Morrone - che mi hanno rappresentato preoccupazioni per il prossimo futuro. Problemi che già ben conosco e per i quali la Lega ha previsto ricette e soluzioni per quando saremo al Governo, caro bollette e aumento dei prezzi in testa”.

“Venerdì 2 e sabato 3 settembre torna in Romagna Matteo Salvini. Venerdì, alle 14.30, a Riccione militanti e cittadini sono invitati a gustare un caffè con il leader della Lega al ristorante Gustavino (Lungomare della Libertà, 7), mentre sabato 3, alle 11, sarò con Salvini al gazebo della Lega al mercato di Cattolica”.

Di seguito i prossimi appuntamenti ai gazebo del centrodestra.

-Giovedì 1 settembre a Rimini, in piazzale Gondar ore 9-12; a Morciano di Romagna, in via Roma ang. piazza Risorgimento, ore 9-12; a Coriano frazione Ospedaletto, via Don Lorenzo Milani, ore 9-12.

-Venerdì 2 settembre a Rimini, in via Euterpe (zona mercato), ore 9-12; a Riccione, in via Diaz ang. corso F. Cervi, ore 9-12; a Santarcangelo di Romagna, in piazza Ganganelli, ore 9-12; a Rimini, in piazza Tre Martiri, ore 18:30-21.