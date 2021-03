Mauro (Lega): "'Bruciate' le prenotazioni dei vaccini: tante persone fragili non hanno potuto iscriversi"

Punta il dito contro l'Ausl il congiliere comunale della Lega Gennaro Mauro che, in una nota stampa, accusa l'azienda di "non brillare sotto il profilo dell'efficenza". A scatenare l'ira dell'esponente del carroccio è il messaggio che l'azienda sanitaria ha inciato a tantissimi riminesi che rientrano nelle categorie di “persone estremamente vulnerabili” per prenotare la vaccinazione anti-covid a partire da questo lunedì. Come era prevedibile, i centralini sono stati presi d'assalto e, come dichiara Mauro, "in meno di un’ora tutte le disponibilità si sono esaurite. E’ inammissibile che l’Ausl abbia messo in campo di fatto la discutibile procedura del “Clik Day” provvedendo ad accettare le prenotazioni in base al semplice ordine cronologico, consapevole che i quantitativi di vaccini Pfizer e Moderna disposizione per avviare la campagna di vaccinazione per le persone particolarmente vulnerabili erano limitate rispetto all’amplia platea dei destinatari. L’Ausl non può lasciare nel più totale sconforto le diverse centinaia di persone che si sono viste rifiutare la prenotazione alla somministrazione del vaccino, addirittura non prevedendo a raccogliere le disponibilità degli esclusi. Si tratta ricordiamolo di persone con importanti patologie, e riteniamo sbagliato che non sia fatta preventivamente una valutazione del quadro clinico delle persone vulnerabili individuando delle priorità, anche in considerazione dei quantitativi di vaccino disponibili. Un grave errore che vorremo che non si ripetesse più. Davvero non vorremmo che fra qualche settimana l’Ausl promuova un altro “Clik Day” dove chi sarà più solerte e fortunato potrà prenotarsi per somministrazione del vaccino. Ci auguriamo che la sanità regionale provveda ad individuare con oggettivi criteri le persone ad alto rischio che devono avere la precedenza. Non si scherza sulla salute degli italiani".