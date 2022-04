Il medico Garulli si candida al fianco di Angelini. Sarà capolista di Riccione nel Cuore insieme a Torsani

Saranno il professor Gianluca Garulli già primario della chirurgia generale toracica di Riccione, nonché responsabile del modulo di chirurgia laparoscopica avanzata, oggi direttore del reparto di chirurgia generale dell’Ospedale di Rimini, Santarcangelo e Novafeltria e la portavoce, Federica Torsani, albergatrice, i due capilista della Lista Civica Riccione nel Cuore alle prossime elezioni comunali del 12 giugno.

“Sono felice ed orgogliosa di poter stare al fianco di una figura così prestigiosa per tutta la nostra comunità – dice la stessa Federica Torsani, annunciando la candidatura del professor Garulli -. Il professore ha dato la sua disponibilità a candidarsi alle elezioni amministrative come consigliere comunale e per la sua figura non potrà che essere il nostro capolista. È un atto, il suo, di grande generosità politica e di attenzione nei confronti della propria città. Spero che questo esempio serva ad attivare altri importanti e decisivi contributi, perché - sottolinea ancora la Torsani - ritengo la nostra, una lista di qualità, fatta di persone di valore e perbene, entusiasti ed orgogliosi di candidarsi sotto un simbolo che vogliamo sia espressione di competenze e serietà”.

“Ci tengo molto a sottolineare - ha dichiarato poi il professor Garulli -, che la scelta di entrare in politica si lega molto con il mio lavoro di medico, poiché è ormai chiaro che la riduzione delle malattie dipende molto dalla qualità della vita”. “Con questo mio passo avanti spero di poter dare un mio contributo per far salire l’asticella del benessere in città, apportando laddove sarà necessario nuove idee e nuovi contributi al sistema di welfare e di benessere di Riccione”. “Sono convinto - continua ancora il professor Garulli - che i tecnici possano e debbano aiutare la politica”. “Un buon politico riesce a prendere le decisioni più opportune se aiutato e sostenuto da persone con competenze tecnico-scientifiche. Fra i compiti del politico vi è infatti quello di trovare soluzioni efficaci e, se ha al suo fianco persone preparate, si riesce a raggiungere più facilmente gli obiettivi prefissati”.

“Ed a questo proposito nel nostro territorio sono orgoglioso di affermare che vi sono eccezionali professionisti - sottolinea ancora il prof. Garulli -, e tutti loro, se coinvolti e stimolati, possono essere davvero determinanti per la buona politica”. “Abbiamo il dovere e la responsabilità di lasciare ai nostri figli e alle future generazioni un mondo migliore di quello in cui viviamo oggi - conclude -. Spero in una Riccione in cui i ragazzi e le ragazze si sentano coinvolti e protagonisti. Il mondo è nelle loro mani e tocca a noi “esperti” trasmettere loro l’esperienza e invogliarli a partecipare alla vita civica e politica”.