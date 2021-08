Metromare, Erbetta all'attacco: "Il prefetto intervenga e controlli le capienze dei bus"

Il consigliere di Rinascita Civica e candidato sindaco a Rimini Mario Erbetta interviene sulla linea Metromare dopo aver appreso le difficoltà vissute da una famiglia in vacanza a causa dell'affluenza di persone sui mezzi.

“Una famiglia in vacanza racconta l’odissea del ritorno in albergo con il metromare: fermate affollatissime, mezzi stracolmi, ragazzi senza mascherina e con alcolici, nessun controllo di addetti, aperture delle porte con le maniglie di sicurezza, difficoltà a salire e a scendere - spiega Erbetta - Il tutto lasciato alla responsabilità dell’autista che rischia la patente se succede un incidente e rischia l’incolumità fisica in balia di bande di giovani balordi senza controllo o dello spacciatore di turno. Ma il Prefetto perché non organizza controlli sulle capienze degli autobus? Visto che la legge impone la capienza all’80% e ci sono molteplici evidenze anche video e fotografiche che ciò non avviene. Perché il nostro Prefetto non riceve a colloquio le parti sindacali per capire la criticità dei nostri trasporti pubblici?"

Erbetta incalza: "La testimonianza di questa famiglia è terribile. Un campanello d'allarme che evidenzia come la nostra organizzazione dei servizi pubblici faccia acqua da tutte le parti". Il consigliere guarda anche al rientro a scuola: "Settembre sta arrivando con l'apertura delle scuole e con l'autobus gratuito fino a 19 anni per la maggioranza degli studenti. La verità è che servono nuove assunzioni, servono più controlli sia alle fermate che sugli autobus, servono cabine isolate per la protezione degli autisti, servono più mezzi in servizio".