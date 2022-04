Metromare, Erbetta: "Di notte è terreno di conquista in balia di delinquenti e spacciatori"

L'avvocato Mario Erbetta che ha annunciato la decisione, insieme a quella di Cinzia Salvatori, di candidarsi nella lista di Forza Italia alle prossime elezioni amministrative di Riccione, con l'appoggio di Rinascita Civica e del Circolo, interviene sul tema sicurezza rifertio al metromare.

"E' terra di conquista e senza controllo - affrerma - da tempo denuncio che il metromare in particolare la notte e' lasciato in balia di delinquenti e spacciatori. Tutti fanno finta di niente questa è la pura verità e l'immagine girata qualche giorno fa ne e' la prova. La sera e' un luogo dove gli spacciatori danno appuntamento ai clienti ed e' ideale. Eppure le telecamere ci sono e sono attive per cui tutti gli operatori del metromare sanno questa cosa e la vedono tutti i giorni ma nessuno lo denuncia. Inoltre lascia esterefatti come nel secondo video un disabile con la carrozzella motorizzata riesca senza che nessuno lo fermi a utilizzare la corsia del metromare mettendo in pericolo la sua vita e l'incolumità degli utenti in caso di sinistro. Ma e' possibile che nessuno se ne accorga della presenza di estranei sulla corsia nonostante tutte le telecamere?", si chiede Erbetta.