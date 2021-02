Milleproroghe, prorogato di un anno l'adeguamento antincendio per le strutture ricettive

Morrone e Raffaelli (Lega): "Una proroga necessaria per la sopravvivenza di un settore messo in ginocchio dalla pandemia"

"Approvato emendamento Lega che prevede la proroga di un anno del termine per il completamento dell'adeguamento antincendio per le strutture ricettive con oltre 25 posti letto - dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021. Una proroga quantomai necessaria per la sopravvivenza di un settore -l'hotellerie- messo in ginocchio dalla pandemia", affermano i deputati romagnoli della lega Jacopo Morrone, segretario di Lega Romagna, ed Elena Raffaelli.

"Ci auguriamo che questa proroga possa contribuire alla ripartenza delle tante strutture ricettive in difficoltà che chiedono soltanto di poter lavorare per potersi mantenere in vita e poter garantire nuovamente gli alti livelli occupazionali del passato. Questo è il tempo di provvedimenti che alleggeriscano il comparto turistico da ulteriori adempimenti ed ulteriori spese. Serve dare respiro e accompagnare i nostri operatori verso la ripartenza con misure concrete".