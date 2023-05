La ministra Santanchè sabato a Rimini: "Tutti in vacanza in Romagna per evitare tragedia economica"

"Ora dobbiamo scongiurare una tragedia economica" e per questo "gli italiani" passino "le vacanze estive in Romagna. Si sta bene e si fa un gesto solidale". Lo dice la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervistata da La Stampa. "Ho parlato con Bonaccini e l'assessore Corsini, siamo d'accordo nel lavorare insieme per far capire che l'Emilia-Romagna sarà pronta ad accogliere i turisti, come sempre. Quello che non deve succedere è che dopo la tragedia ne arrivi un'altra economica sul turismo", spiega la ministra.

"Le associazioni di categoria - dice inoltre Santanchè - stanno chiedendo una campagna di supporto. D'accordo con Corsini e Bonaccini sabato sarò a Rimini e Riccione. Faremo una conferenza stampa per presentarla. Diremo che la riviera è pronta e domanderemo: non hai ancora scelto dove andare in vacanza? Scegli la Romagna, perché oltre a mangiare bene e vedere posti belli, quest'anno puoi fare anche un'azione solidale".