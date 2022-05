Il ministro Patuanelli ospite a Misano, una serie di incontri per parlare di politiche agricole sul territorio

Il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli martedì (3 maggio) sarà a Misano per una giornata di incontri sul territorio. L’evento è organizzato dal senatore Marco Croatti, la deputata Giulia Sarti, la consigliera Eleonora Ruggeri, dal referente locale Daniele Tomassini e dal gruppo Movimento 5 Stelle di Riccione. Il ministro Patuanelli sarà accompagnato dal sindaco di Misano Fabrizio Piccioni e dalla candidata sindaca per Riccione Daniela Angelini, incontrerà categorie economiche, imprese ed eccellenze del territorio per confrontarsi sulle misure e i provvedimenti del suo ministero e sulle politiche che disegneranno il futuro del territorio, di ambiente, sostenibilità e di politiche green. Lo comunica in una nota il senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti.