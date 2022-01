Misano Adriatico, l'amministrazione comunale illustra il Pug a cittadini e associazioni

Il Comune di Misano Adriatico ha avviato una serie di incontri per illustrare il Piano Urbanistico Generale, assunto in consiglio comunale lo scorso ottobre. Scopo di tali incontri, come previsto dalla legge regionale 24/2017, è quello di favorire la conoscenza del Piano affinché tecnici, imprese e cittadini possano presentare osservazioni.

Nei giorni scorsi si sono svolti incontri con l’associazione albergatori e con i tecnici e professionisti del settore (ingegneri, geometri, architetti) nel corso dei quali sono stati affrontati sia la strategia generale del Piano, sia le questioni legate alle norme di attuazione. Martedì 18 gennaio è invece in programma un incontro con le associazioni di categoria mentre giovedì 20, alle ore 18:00, sarà la volta dei cittadini. Gli incontri si terranno online sulla piattaforma Zoom (il link del collegamento si può trovare sul sito web del Comune), nel rispetto delle normative per il contenimento del contagio da Covid.

“Questi momenti di confronto, particolarmente utili, seguono i numerosi incontri svolti durante tutta la fase di elaborazione del Piano – spiega l’amministrazione comunale - e costituiscono un’occasione preziosa anche per raccogliere suggerimenti e proposte di cui tenere conto in fase di controdeduzione delle osservazioni e di adozione del Piano stesso”.