Modifica dei regolamenti comunali a Coriano: la minoranza si astiene

Nel consiglio comunale di Coriano del 28 settembre è stata approvata la modifica di due regolamenti comunali, con l’astensione da parte dei consiglieri di minoranza. Il primo riguarda i contributi per l’alloggio nelle case per anziani con la rimodulazione dei sussidi distribuiti dal comune in base alle categorie di appartenenza, basandosi su ISEE del soggetto interessato e degli obbligati.

Il secondo riguarda invece gli alloggi nelle case popolari messe a disposizione dal Comune dove viene tolto il limite di tre anni di usufrutto e vengono semplificati altri articoli su normative per poter ottenere tale benefit. Il consiglio comunale ha infine abrogato un regolamento ormai desueto, sempre riguardante l'affitto delle case popolari, allineandosi così alle attuali direttive di Acer sul canone mensile.

Paolo Ottogalli, assessore comunale, commenta: “Con la revisione di questi due regolamenti si è raggiunta una maggiore equità nella distribuzione delle risorse economiche che il comune mette a disposizione per le fasce più bisognose”.