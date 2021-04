Morrone contro la piscina di Viserba: "Va posizionata in un’ area più consona alle esigenze di tutti"

Il segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone intervenuto, nella giornata di sabato, alla manifestazione del comitato dei residenti di Viserba che vogliono salvare il parco dal cemento della nuova piscina comunale. "La struttura - ha spiegato l'esponente del carroccio in un post su Facebook - va posizionata in un’ area limitrofa più consona alle esigenze di tutti. Una buona amministrazione non dovrebbe distruggere uno spazio verde da sempre utilizzato da bambini, giovani, famiglie e anziani. La Lega Rimini è vicino al comitato e distante anni luce dall’autoritaria giunta Gnassi che vorrebbe imporsi senza condividere alcun progetto e demolire un polmone verde della città. Per amministrare serve buon senso non arroganza".