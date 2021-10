Morrone (Lega) guarda al ballottaggio di Cattolica: "Votare è un dovere ma mai accordi col Pd"

“Votare al ballottaggio è un diritto e un dovere. Ma la Lega non farà mai accordi elettorali con il PD. Né a Cattolica, né in alcuna altra località. Rispettiamo questa forza politica come le altre, ma ne siamo agli antipodi: siamo liberalconservatori, fieri della nostra civiltà occidentale, senza pregiudizi ideologici, critichiamo il politicamente corretto e l’ipocrisia del buonismo di facciata. Ormai da tempo evidenziamo come il PD sia un partito senza identità, lontano dalla realtà e dai veri bisogni della gente, interessato solo a gestire il potere consolidato nei decenni. Un partito sistema senza nuove idee e progetti per il futuro del Paese. I Cattolichini che ci hanno accordato il loro consenso nella prima tornata elettorale (e per questo li ringraziamo) votino liberamente, ma nella consapevolezza che il voto deve andare solo a chi dà maggiori garanzie di correttezza, trasparenza, democraticità e buon governo”.