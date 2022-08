Morrone lancia la sfida a Gnassi: "La Lega al governo, in 14 mesi, ha fatto tanto. Noi siamo concreti"

Sicurezza, stop agli sbarchi, azzerare la legge Fornero sulle pensioni, pace fiscale e si al nucleare. Sembra un grande remake. Ma siamo quasi alla fine di agosto, del 2022. A un mese dalle elezioni politiche. E la Lega riporta alla ribalta i “cari” vecchi temi cavallo di battaglia. Lo fa da Rimini, dove il leader Matteo Salvini nel cuore del pomeriggio fa capolino per sostenere la candidatura del forlivese Jacopo Morrone alla Camera, a due passi dagli ombrelloni, sulla terrazza del Bagno Nettuno. Il tutto dopo aver preso parte alla convention del Meeting con gli altri leader politici.

Morrone in giacca blu, a differenza del suo leader in camicia, è carico a molle. Concentrato sui grandi temi nazionali, in vista della sfida in chiave collegio uninominale con l’ex sindaco di centrosinistra Andrea Gnassi. “Dobbiamo tornare a fare quel che abbiamo lasciato in sospeso – è il messaggio di Morrone ai partecipanti del Bagno Nettuno -, quando siamo stati al governo, in 14 mesi, abbiamo fatto tante cose positive. Penso ad esempio a Spiagge Sicure, ci ripresentiamo per proseguire a dar vita ai nostri valori e a portare avanti le nostre battaglie”.

Il candidato promette di raggiungere tutte le piazze, in vista della campagna elettorale. “Abbiamo di fronte appena 36 giorni ma dobbiamo raggiungere tutti i territori, perché nessuno deve essere escluso, nessun comune piccolo o grande che sia – è la carica di Morrone -. Votando Lega si metterà un sigillo di garanzia su alcuni temi come la sicurezza e la flat tax che deve essere a 70 mila euro”. Come rimarca più volte al suo fianco il leader Matteo Salvini.

Il parlamentare spiega come in Romagna si percepisca un senso di preoccupazione su più fronti, a partire dalle imprese. E fa l’esempio di un albergatore: “Ha visto la sua bolletta lievitare del 300%, da 4 mila a 12 mila euro. Ci sono imprese che sono a rischio chiusura. Bisogna intervenire e ridare certezze ai nostri cittadini, come bisogna fornirle ai giovani che in questo momento storico hanno bisogno di ricevere una carica positiva e non di essere vessati”. E Morrone si concentra sui grandi temi, dicendo che sono “stanchi di questo reddito di cittadinanza” e che in tema sicurezza “in poco tempo bisogna rinforzare le forze dell’ordine”.