Il Movimento 5 Stelle: "Dalla giunta di Riccione scelte politiche opache, non ha il nostro sostegno"

“Abbiamo sperato, nell’interesse di Riccione e dei riccionesi, che il ritorno alla guida della città della sindaca Angelini portasse un deciso cambio di passo politico e che potesse partire un reale percorso di condivisione, trasparenza, confronto; gli elementi imprescindibili di un progetto politico che il Movimento 5 Stelle aveva voluto, sostenuto e presentato alle amministrative 2022 insieme alle altre forze progressiste. Purtroppo, l’amministrazione Angelini ha proseguito la sua azione autoreferenziale, arrogante e di chiusura verso la città con scelte politiche opache, inopportune, che tradiscono la debolezza della sindaca nei confronti di logiche di potere che intrappolano Riccione da lustri". Così in una nota il senatore e coordinatore regionale Marco Croatti, il coordinatore regionale Gabriele Lanzi e il coordinatore provinciale di Rimini Mariano Gennari

"Vogliamo ribadire con forza, e senza ambiguità alcuna, che in alcun modo intendiamo sostenere e avallare queste scelte e questa linea politica. Non è questo il progetto a cui i cittadini di Riccione hanno espresso fiducia nelle urne e per questo il M5S si porrà convintamente all’opposizione rispetto all’amministrazione Angelini, pur continuando ad agire in modo costruttivo per il bene di Riccione”.