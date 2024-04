Il Movimento 5 Stelle organizza un incontro sul tema "Violenza di genere, dopo la denuncia"

Il tema della denuncia delle violenze di genere è estremamente delicato e importante per il Paese, partendo dal come ricostruire la propria vita superando l’isolamento economico e comprendendo la ferita invisibile della violenza psicologica che si viene a creare. L’evento “Violenza di genere, dopo la denuncia”, organizzato dal Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Rimini, sarà l’occasione per confrontarsi e approfondire il tema delle violenze di genere e le sue conseguenze grazie ad autorevoli relatori ed operatrici che ogni giorno affrontano sul territorio le problematiche sul difficile reinserimento alla vita “normale” delle vittime di violenza. "L'obiettivo è quello di alzare il livello di guardia su un problema enorme e aumentare le informazioni e la consapevolezza su un fenomeno che politica e cittadini devono affrontare uniti e in modo sinergico", spiegano dal Movimento. L'appuntamento è in agenda sabato 6 aprile, alle 17, nella sala Civica Celle

I relatori della serata

Modera: Simona Domeniconi

Relatori: Claudia Rinaldi, ex insegnante, pedagogista, dell’Associazione VivaRimini-ReteDonna, evidenzierà le complessità del significato “violenza psicologica”: quali i tipi di violenza; l’accoglimento ed il percorso che porta la donna a uscire dal senso di colpa di vittima ed arrivare al senso di responsabilità. Chiara Fattori, psicologa e psicoterapeuta, dell’Associazione Aidap (Associazione Italiana Disturbi dell’Alimentazione e del Peso) che ha seguito il percorso come operatrice in VivaRimini-ReteDonna parlerà del differenziare gli interventi capendo i meccanismi psicologici dei blocchi cognitivi di autostima e preparare così la donna ad affrontare il percorso di reinserimento. Olimpia Di Donato, referente sportello lavoro e Presidente VivaRimini-ReteDonna esporrà l’importanza dell’educazione finanziaria illustrando ⁠il progetto in atto sul territorio per il reinserimento nel mondo del lavoro attraverso corsi, collaborazione con le aziende e passare poi a contratti di lavoro incentivanti anche per le medesime aziende. Si parlerà del complicato funzionamento delle “Case Rifugio”, spesso realtà vissuta anche dai bambini, cosa non funziona e come possiamo trovarne soluzione. Dopo le case rifugio avviene un monitoraggio? Sappiamo realmente se il sistema funziona o se terminato il percorso le donne sono nuovamente abbandonate a sé stesse? Come ricadono sul territorio le attuazioni delle leggi azionali? Reddito di Libertà, come funziona realmente l’attuazione? Chi ne ha diritto? A queste ed altre domande risponderà Stefania Ascari, membro commissione Giustizia Camera dei Deputati da sempre sensibile al tema “violenza di genere” e prima firmataria della legge Codice Rosso insieme a Sabrina Pignedoli, europarlamentare, membro della Commissione Giuridica che sposterà la discussione del tema a livello europeo, discorrendo dei possibili aiuti.

Saluti istituzionali e Conclusioni: Giulia Sarti, coordinatrice comitato legalità e giustizia MoVimento 5 Stelle, deputata XVIII legislatura.