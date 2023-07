Il Movimento 5 Stelle pensa a rilanciarsi nei territori, nasce il nuovo gruppo di Rimini

Si è svolta lunedì (17 luglio), la prima riunione operativa del gruppo territoriale di Rimini, dedicata agli adempimenti necessari per l’entrata in funzione dell’organo. Tra questi, in primo piano l’elezione del rappresentante, ruolo che sarà ricoperto da Alberto Nicolini eletto all’unanimità. “Così come nelle altre province dell’Emilia-Romagna in cui i gruppi territoriali hanno iniziato a lavorare, anche a Rimini abbiamo registrato grande entusiasmo da parte di tutti i partecipanti. È sempre più chiara quella che sarà la funzione di questo nuovo organismo che permetterà una migliore organizzazione a livello locale e un’ottimale gestione delle istanze e delle proposte provenienti dai territori. Chi pensa che in questo modo ci uniformiamo ai partiti tradizionali però si sbaglia. Nei gruppi territoriali ogni attivista potrà essere realmente parte attiva del Movimento 5 Stelle e del Paese. Auguriamo buon lavoro al neo-rappresentante eletto e a tutti i componenti del gruppo territoriale di Rimini”. Così in una nota i coordinatori regionali per l’Emilia-Romagna, Marco Croatti e Gabriele Lanzi e il coordinatore provinciale Mariano Gennari.