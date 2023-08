Musica, tavole rotonde e laboratori, a Santarcangelo dieci giorni di eventi con la Festa dell'Unità

Dopo il lungo fine settimana di Canonica, si alza il sipario sulla Festa dell’Unità di Santarcangelo, la più lunga sul panorama provinciale con i suoi dieci giorni di svolgimento all’Area Campana e un ricchissimo calendario di incontri, confronti, concerti, musica, stand gastronomici e momenti di svago fra venerdì 25 agosto e domenica 3 settembre.

“Nel ringraziare i tantissimi volontari che sono il cuore pulsante dell’evento, tutte le persone e gli sponsor che ci consentono di portare avanti una tradizione che si rinnova anno dopo anno e i Giovani Democratici per il contributo di idee e azioni, non posso che evidenziare l’importanza che riveste la Festa dell’Unità in un momento storico come questo: abbiamo una grande responsabilità come Partito Democratico, ricercare il confronto più ampio in un clima dialettico, costruttivo e di interesse comune, rinsaldare un clima solidale, ricordando che prima di tutto è importante ciò che ci unisce per combattere le diseguaglianze e dar valore all’Europa. Il Pd ha un ruolo importante nella politica e nella società, deve diventare sempre più un punto di riferimento e coltivare la capacità di ascolto, confronto e riflessione: è la passione l’arma della nostra compattezza, la nostra forza è l’essere l’espressione della comunità” commenta la segretaria Paola Donini. Che anticipa: “Abbiamo organizzato e messo in calendario sette momenti di riflessione pubblica sui temi centrali per il presente e il futuro del nostro Paese. Confronti che avranno per protagonisti parlamentari, esponenti della segreteria nazionale del Pd, esperti, assessori e consiglieri regionali, sindaci del territorio, tantissimi esponenti della giunta e del consiglio comunale della nostra città, presidenti di associazioni ed enti ai più svariati livelli”

Il programma

Sarà Fantavaggi, il laboratorio teatrale per bambini condotto dall’Associazione Gattolupesco ad aprire ufficialmente la festa venerdì 25 agosto alle 18. Un sipario simbolicamente rivolto alle nuove generazione con lo sguardo proiettato al futuro. Alle 18.30 via alla tradizionale pesca e ai giochi e alle 19 alla Camminata Podistica organizzata da “Atletica Rimini Nord. Non mancheranno ovviamente gli stand della gastronomia locale con self-service, piadineria e bar per cenare in attesa del saluto di politici e amministratori locali (alle 19.45) e del primo dei sette incontri pubblici organizzati per affrontare le varie tematiche: alle 20 si partirà con “La Salute: Diritto o Privilegio?” riflessioni con politici ed esperti. Quindi, alle 21, ecco la tombola con ricchi premi e la prima serata danzante con l’orchestra “Luana Babini e la Nuova Romagna Folk”.

Sabato 26 stesso schema con il laboratorio di Gattolupesco, stand e serata danzante con l’Orchestra “Patrizia Ceccarelli”, mentre la riflessione pubblica con politici ed esperti avrà per tema “Il cambiamento climatico e il suo impatto nella vita di tutti i giorni”.

Domenica 27 La festa inizierà già alle 12 con la possibilità di pranzare e fare asporto agli stand, poi alle 18 ecco il laboratorio, alle 20 il confronto “Santarcangelo in connessione, velocità dell’economia e cultura del lavoro” e a seguire la tombola e l’orchestra “David Pacini”.

La seconda settimana, lunedì 28, si aprirà alle 18 con pesca e giochi vari, mentre alle 20 ecco l’incontro sul tema “Diritti civili e diritti sociali: quando l’unione fa la forza”. Non mancheranno ovviamente la tombola e la musica, con uno spettacolo di danza e la serata danzante con Indanza Show Academy.

Martedì 29 primo pit sto per i confronti pubblici e la serata si articolerà fra pesca, giochi e lo spettacolo musicale a pagamento (5 euro) “Magic Queen” in concerto. Idem Mercoledì 30, quando lo spettacolo musicale a pagamento (5 euro) avrà per protagonista l’orchestra “Mirco Casadei”.

Giovedì 31 dopo il via con pesca e giochi, alle 19.45 si discuterà invece di “P.N.R.R. come, dove e quando”con politici ed esperti, alle 21 tornerà la tombola e alle 21.30 l’orchestra con “Luca Bergamini”.

Il secondo fine settimana, venerdì 1 settembre, riproporrà a inizio serata il laboratorio per bambini “Fantaviaggi” di Gattolupesco, pesca, giochi, la tombola e un nuovo spettacolo musicale (a pagamento 5 euro) con i “Joe Dibrutto” in concerto.

Sabato 2 riecco laboratorio, pesca e giochi e il confronto pubblico, questa volta sul tema “Cercasi casa… disperatamente”, seguito da tombola con ricchi premi e serata danzante con l’Orchestra “Mirco Gramellini”.

Infine, domenica 3, gran sipario con il pranzo agli stand, il laboratorio di Gattolupesco alle 18 e l’ultimo dei confronti pubblici, quello su “Il futuro dell’Europa accerchiata dai sovranisti: l’impatto sui partiti e i governi nazionali”. E per chiudere, ultima tombola e serata danzante con l’orchestra “La Tradizione”.