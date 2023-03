Nadia Rossi (Pd) contro il sindaco di Pennabilli: "Gli andrebbero ricordati i dettami della Costituzione"

Nuova presa di distanze dal sindaco di Pennabilli, Mauro Giannini, che dopo essersi guadagnato l'appellativo di primo cittadino "in camicia nera" e la querelle sulla benedizione pasquale della scuola cittadina e finire nel mirino dell'Arcigay Rimini per la sua intervista nella trasmissione radiofonica "La Zanzara" dove ha affermato che “Essere gay è contronatura, non deve passare che sia normale. In religione si dice 'andate e moltiplicatevi' non 'andate e prendetelo in c**o'". Questa volta ad intervenire è la consigliera regionale del Pd Nadia Rossi che, in una nota stampa, spiega come " La telefonata tra il Sindaco di Pennabilli Mauro Giannini e i conduttori de La Zanzara Giuseppe Cruciani e David Parenzo ha avuto, come prevedibile data la natura volutamente provocatoria del programma e i noti precedenti, una deriva poco elegante. Quello che dispiace, però, è il carattere insultante verso la comunità LGBTIQ+, introdotta dalla solita frase “non sono omofobo ma”".

"A questo Sindaco, come a tutti i suoi colleghi - attacca la consigliera dem - vanno ricordati i dettami della nostra Costituzione. Ma non solo. Le comunità che si amministrano, in una piccola località di montagna, in una città o in una Regione, sono fatte di donne, uomini, persone che hanno tutti la stessa dignità. È bene quindi cercare di amministrare con una visione inclusiva, perseguendo il bene comune, che poi dovrebbe essere la missione di qualunque amministratore. È quello che fa il collega di Giannini, Mario Conte, sindaco leghista di Treviso che trascrive i figli delle coppie gay all’anagrafe con una motivazione semplicissima: “Sono esigenze sacrosante. Non ci sono figli di serie A e serie B, qui si parla di persone e bisogna dare risposte a queste famiglie”".

"È quello che fa anche il Governatore del veneto Luca Zaia, pure lui leghista - conclude la Rossi - che in queste settimane ha annunciato l’apertura a Padova del centro regionale per le transizioni di genere spiegando che “È una questione di civiltà e di assistenza sanitaria. Bisogna uscire, per chi ancora lo avesse, da quel tabù. Ormai il Veneto guarda alla modernità, all’inclusività, al rispetto umano”. La politica dovrebbe occuparsi di immaginare il futuro, non di preservare il passato. La società sta sempre un passo avanti e sembra che una certa politica non abbia intenzione di raggiungerla. Sicuramente non intende farlo il Sindaco Giannini".

