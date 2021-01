Nadia Rossi (Pd) contro Riccione: "Ogni giorno il Comune cerca pretesti per attaccare la Regione"

"Dalle rette dei nidi ai contributi per l'affitto, ancora una volta il Comune non dice le cose come stanno"

"Ormai ogni giorno il Comune di Riccione va alla ricerca di argomenti pretestuosi pur di attaccare la Regione - attacca così Nadia Rossi, consigliera Pd della Regione, l'amministrazione comunale della Perla Verde.

"Meroledì erano le rette dei nidi, abbattute da tanti Comuni dell’Emilia-Romagna grazie ai fondi regionali stanziati anche quest’anno con questa finalità. Fondi che erano a disposizione anche della Giunta di Riccione, che invece ha preferito lasciare invariate le rette per i suoi cittadini. Giovedì il tema è quello dei fondi per l’affitto. Ancora una volta dicendo ciò che non è. Dal 2015 al 2019, infatti, la nostra Regione ha stanziato oltre 32 milioni di euro per aiutare le famiglie e le persone in difficoltà a pagare il canone di locazione della propria casa, ricorrendo a risorse regionali e statali per farlo. All’inizio di quest’anno, sono stati altri 11,6 i milioni stanziati che si aggiungono ai 17,6 milioni erogati con il Fondo Affitto 2020. Per un totale di poco meno di 30 milioni di euro dall’inizio della pandemia. Risorse messe a disposizione di Comuni e Unioni di Comuni, che potranno sia scorrere ed esaurire le graduatorie pregresse sia aprire nuovi, specifici bandi per raccogliere nuove richieste".

Chiosa Rossi: "Magari la Giunta comunale di Riccione può pensare alle famiglie e a tutti coloro che faticano ad arrivare a fine mese facendo un nuovo bando, più che provare a ritagliarsi uno spazio sui mezzi di informazione con polemiche basate sul nulla".