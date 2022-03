Nadia Rossi (Pd): "L'economia di Rimini soffre l'embargo sulla Russia"

Ammortizzatori sociali a tutela dei lavoratori e interventi a sostegno delle aziende nei settori più colpiti. Questa la proposta della consigliera del Partito democratico in Regione Emilia-Romagna, Nadia Rossi, per fare fronte alle "conseguenze umanitarie della guerra scatenata da Putin contro l'Ucraina". All'urgenza di dare una risposta a una crisi che si aggrava di giorno in giorno, argomenta la dem riminese, si aggiungono le ripercussioni economiche e sociali per le imprese italiane, soprattutto per i comparti che nell'Est Europa hanno mercati consolidati. Da qui l'interrogazione all'assessore regionale allo Sviluppo economico Vincenzo Colla per chiedere "quali siano le intenzioni della Regione a tutela delle nostre imprese e se intenda sollecitare il governo per avviare o prorogare misure di ammortizzatori sociali per la tutela dei lavoratori e delle aziende dei settori maggiormente colpiti". Dopo Milano e Vicenza, prosegue, la provincia di Rimini è la "terza" in Italia a rischiare un "forte depauperamento" con più di 200 imprese che producono oltre il 50% del loro fatturato in Russia. Manifattura, moda, luxury e industria sono i settori "già in forte fibrillazione". Sul settore della moda la Regione si è già attivata con un Tavolo permanente, aggiunge Rossi, spostando i fari sul turismo: "Il mercato russo e ucraino rappresentava il bacino di riferimento su cui costruire il rilancio internazionale di questa prima estate di ripartenza". Ora, "oltre alla secca riduzione di fatturato paventata, c'è anche il rischio di un ulteriore rincaro dei costi energetici e di trasporto".

Senza dimenticare i lavoratori: la cassa Covid attivata nei mesi scorsi è per lo più in scadenza il 31 marzo prossimo, in coincidenza con la conclusione dello stato di emergenza nazionale. "Ma questi ammortizzatori sociali prevedevano una ripartenza economica che ora è fortemente compromessa dal conflitto. Tema- conclude la dem- che rischia di passare in secondo piano, ma che invece va affrontato con urgenza. Dopo l'emergenza umanitaria, affrontiamo l'emergenza economica".