Nasce un nuovo gruppo consigliare nel Comune di Poggio Torriana

Entro il mese di novembre sarà convocata una nuova seduta di Consiglio Comunale nel corso della quale verrà ufficializzata la comunicazione delle Consigliere Comunali, Guendalina Salvigni e Francesca Macchitella, già consegnata al Presidente del Consiglio nonché il Sindaco, Ronny Raggini. Entrambe hanno deciso di staccarsi dal gruppo consiliare Uniti a Poggio Torriana per formare un nuovo gruppo consiliare denominato Territorio e Identità di cui Guendalina Salvigni sarà capogruppo, tale possibilità è praticabile e consentita dal Regolamento consiliare. Le due Consigliere hanno ravvisato divergenze rispetto alla visione politica e alle scelte della lista Uniti a Poggio Torriana con cui si sono candidate nella primavera del 2019.? L’opzione di costituire il nuovo gruppo Territorio e Identità nasce dalle non poche frizioni avvenute durante gli ultimi mesi, in particolare, sulla programmazione delle risorse ascritte al Bilancio e sulle valutazioni di taluni Lavori ed Investimenti pubblici.

“Questo passaggio serve ad esprimere la nostra volontà di provare a costruire un’alternativa, a breve e medio termine, al conservatorismo ed immobilismo che si sono consolidati alla guida del Comune di Poggio Torriana. È urgente riconsiderare l’identità locale di questo Comune, nel rispetto del suo Territorio situato nel cuore della Valmarecchia, valorizzandone le caratteristiche sociali, ambientali, storiche e culturali. Il nostro lavoro in Consiglio Comunale prosegue con impegno, responsabilità e continuità a quello svolto fino ad oggi, con sguardo attento ai contenuti del programma elettorale, grazie al quale siamo state elette” così concludono Salvigni e Macchitella.