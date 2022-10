Nell'anniversario della marcia su Roma Pennabilli si dichiara antifascista

Dopo le polemiche scatenate in seguito al post su Facebook del sindaco di Pennabilli Mauro Giannini, che si dichiarava "camicia nera", il gruppo consiliare Orizzonte Comune che aveva denunciato le parole del primo cittadino si mobilita e nell'anniversario della marcia su Roma passa al contrattacco. “Pennabilli è antifascista - spiegano in una nota stampa. - Ieri, centesimo anniversario della marcia su Roma lo abbiamo voluto ribadire”. I manifesti, promossi dal gruppo di minoranza Orizzonte Comune e patrocinati da Anpi Santarcangelo riprendono alcuni passaggi fondamentali del discorso tenuto dalla senatrice Liliana Segre in Senato, in occasione della prima seduta della nuova Legislatura. Sono stati affissi a Rimini, Santarcangelo, Verucchio, Novafeltria e Pennabilli, dove alcune famiglie li hanno già attaccati alle finestre e alle porte delle proprie abitazioni e delle proprie attività commerciali.