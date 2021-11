Nicola Marcello (FI) chiede più sicurezza nella zona della stazione ferroviaria

Interrogazione in consiglio comunale a Rimini di Nicola Marcello (Forza Italia) che ha chiesto lumi all'assessore Juri Magrini sulla situazione di sicurezza nella zona della stazione ferroviaria. Dopo l'omicidio del 74enne filippino, e sulla scorta di tanti reati consumati a ridosso di piazzale Cesare Battisiti, l'esponente forzista rileva come "La situazione nella zona della stazione non è più tollerabile e per tale ragione, pur ringraziando il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza per le misure messe in atto da oggi, ho anche preferito analizzare quanto sta accedendo a Rimini in merito ai fatti criminosi con un amico criminologo. Si rileva facilmente che negli ultimi periodi, dalle baby gang ai ladri seriali di farmacie e negozi i reati vengono compiuti quasi sempre con l’ausilio di armi definite “ bianche” in medicina legale. Coltelli di ogni tipo, punteruoli, mazze o spranghe ormai sembrano alla portata di tutti per minacciare o addirittura realizzare crimini di ogni tipo. Si può tristemente affermare che se certe Città del Sud sono diventate famose per le armi da fuoco, a Rimini stiamo raggiungendo lo stesso livello per le armi bianche".

Marcello, poi, sottolinea come "i pochi o scarsi rimedi fino ad oggi messi in atto hanno dato risultati fallimentari, credo nel viale della stazione accorgimenti tipo illuminazione vera delle pensiline e della strada, un posto fisso delle Forze dell’ordine ed armate, l’utilizzo di unità cinofile e di reparti speciali, telecamere sempre attive e potenziate vadano attuati velocemente. A tali presidi credo che si debba aggiungere una vera e propria caccia ai portatori di “armi bianche” in tutta la Città e zona Stazione in primis con l’utilizzo di metal-detector con sequestro di esse e pene severe per i contravventori".

Come riceta per risolvere il problema il consigliere di Forza Italia chiede "un posto fisso di Forze dell’Ordine ed Armate nella zona Stazione, illuminazione Potenziata e video-sorveglianza speciale della stessa Zona, utilizzo di unità Cinofile ed anti-droga nelle zone più a rischio, utilizzo di Metal detector per il controllo e sequestro di armi bianche, pronta Istituzione comunale di forme di Polizia Partecipata e pronta Istituzione della Cittadella della Sicurezza nell’Ex Caserma Giulio Cesare".