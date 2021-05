Nuova Marecchiese, arriva il vice ministro alle Infrastrutture Morelli: incontro con i sindaci

Tour in Romagna per il vice ministro: partendo dal porto di Ravenna, per passare alla Valmarecchia e alla provincia di Forlì-Cesena

Partendo dal porto di Ravenna, per passare alla Valmarecchia e alla provincia di Forlì-Cesena con un sopralluogo sulla E45, venerdì il vice ministro alle Infrastrutture Alessandro Morelli, sarà in visita in Romagna. Lo annunciano i parlamentari della Lega Jacopo Morrone e Elena Raffaelli, che lo accompagneranno. Il tour istituzionale partirà appunto da Ravenna, dove Morelli farà tappa alla sede dell'Autorità portuale (via Antico Squero 31), dove sarà allestito un punto stampa alle 12.30. Nel pomeriggio spostamento in provincia di Rimini, a Novafeltria, dove il vice ministro incontrerà alle 14.45 i sindaci coinvolti nel progetto della nuova strada Marecchiese (SS258). L'ultima tappa romagnola di Morelli sarà in provincia di Forli'-Cesena, con un sopralluogo in un tratto dell'E45. (fonte Dire)