Nuove povertà, il senatore Croatti: "Per troppi lo stipendio non è sufficiente a sostenere tutte le spese"

“I dati del rapporto Caritas 2023 sulle nuove povertà in provincia di Rimini sono molto preoccupanti e raccontano di un sensibile aumento di accessi alle Caritas con sempre più persone in cerca di aiuto. Tante di loro sono occupate ma lo stipendio non è sufficiente a sostenere tutte le spese e percentualmente nell’ultimo anno sono cresciuti gli italiani rispetto agli stranieri". Così in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.

"Una situazione critica che è destinata purtroppo ad aggravarsi se la destra al governo continuerà a mostrare la sua faccia feroce con chi è in difficoltà. Le cause di questo aumento della povertà e delle fragilità nel nostro Paese incrociano alcuni temi che, come M5S, abbiamo sempre portato avanti come il salario minimo e il reddito di cittadinanza che, lo ricordo, è presente in tutta Europa ma che questa destra corporativa e reazionaria ha voluto cancellare abbandonando migliaia di famiglie ad un futuro difficilissimo. Questa destra sta disegnando sempre più una società che, come nella legge della giungla, vedrà sopravvivere chi è più forte, vedrà arricchirsi chi è potente e furbo e lascerà sempre più ai margini chi è in difficoltà".

"Il governo Meloni non ha fatto nulla contro il carovita, nulla per rendere degni gli stipendi degli italiani, nulla per redistribuire risorse tassando gli extra profitti di chi negli ultimi anni si è arricchito in modo incredibile.

I dati della Caritas raccontano di un Paese in cui le disuguaglianze sociali sono sempre più accentuate, le difficoltà delle famiglie e delle persone sole possono trasformarsi in rabbia e disperazione. Il governo apra gli occhi e dia risposte al grido di dolore che questi dati della Caritas ci consegnano”.