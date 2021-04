Nuovo porto di Riccione, la Lega: "Un sogno che si avvera, grande valenza turistica"

La rivoluzione che interessarà il porto di Riccione è stata presentata mercoledì dal sindaco Tosi e subito sta ricevendo plausi, a partire dal gruppo consiliare Lega Riccione che esprime la sua grande soddisfazione. "Un progetto ambizioso che avrà un forte impatto positivo sulla vocazione turistica della nostra città. Si tratta di un progetto all'avanguardia e di ampio respiro che si pone come obiettivo la riqualificazione di un luogo basilare della nostra comunità che proprio sul porto ha costruito la sua identità balneare e turistica. Un luogo trascurato per troppi anni e che, con questo progetto fortemente voluto dall’attuale amministrazione, può guardare all'acqua come a una rinnovata occasione di opportunità, intercettando anche quel turismo che spesso transita davanti alla costa senza avere la possibilità di fermarsi e che, una volta ultimati i lavori, potremo accogliere offrendo la nostra ospitalità, le attrattive del nostro entroterra, lo shopping e le specialità enogastronomiche per cui siamo famosi nel mondo".

Prosegue il gruppo consiliare: "Il progetto è concreto, realizzabile per singoli ambiti. I riccionesi avevano perso la speranza: negli anni il porto è sempre stato inserito nei programmi elettorali, ma la sua riqualificazione era rimasta lettera morta. Noi stiamo traducendo la promessa in realtà con un progetto ancora disegnato ‘a matita’ perché il nostro intento è condividere la sua effettiva realizzazione con tutta la nostra comunità. In fondo, questa sarà la vera ‘opera magna’ di Riccione, quella che dovrà passare alla storia per il rilancio della ‘Perla Verde’ ".