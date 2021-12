Omicidio in stazione, Renzi (FdI): "Provvedimenti urgenti per mettere in sicurezza l'area"

A seguito dell’accoltellamento alla gola e uccisione di Galileo Landicho, il filippino 74enne ucciso con un fendente di coltello alla gola mentre aspettava l'autobus alla fermata della stazione ferroviaria di Rimini, il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio Gioenza Renzi ha presentato due interrogazioni al Sindaco per avere risposte in conseguenza della gravità di quanto accaduto.

"Spetta indubbiamente alle Forze dell’Ordine garantire con controlli, sicurezza e legalità sul Piazzale della Stazione, ma l’Amministrazione Comunale deve compiere la propria parte, con politiche determinanti per la qualità del contesto urbano - spiega il consigliere - Avevo chiesto ripetutamente, dal 2018 con interrogazioni consigliari, che la zona della Stazione e le vie circostanti venissero presidiate, oltre al potenziamento della videosorveglianza sull’intera area per consentire un controllo continuo e più ampio. Vista l’assenza di risposte e interventi risolutivi dal 2018 ad oggi da parte dell’Amministrazione Comunale, sono stato costretto ad avvalermi del diritto di accesso agli atti amministrativi per fare trasparenza sulla videosorveglianza e conoscere quali e quante sono le telecamere funzionanti correttamente e se risultassero attive il 21 novembre 2021, giorno del delitto su Viale Cesare Battisti. Ho proposto, inoltre, solleciti interventi per il rifacimento della pavimentazione del marciapiede lato città di Viale Cesare Battisti, con il potenziamento dell’illuminazione nelle pensiline di fermata degli autobus e nei tratti di Via Tonti e Via Gambalunga, dove molte zone sono completamente al buio. Per contrastare lo spaccio della droga dalla Stazione al Borgo Marina, l’Amministrazione Comunale deve impiegare la Polizia Locale con le unità cinofile, in collaborazione con le Forze dell’Ordine. Infine ho posto l’attenzione sulla necessità di garantire adeguata vigilanza, da parte di Forze dell’Ordine e Polizia Locale, al marciapiede tra il Burger King e Villa Paltrinieri, perdurante luogo d’incontro degli irregolari".