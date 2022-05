Ospedaletto: primo incontro della lista civica “Progetto Comune” con i cittadini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

Primo incontro della lista civica “Progetto Comune” con i cittadini, ieri nella frazione di Ospedaletto. Dopo la presentazione ufficiale della lista con candidato sindaco Gianluca Ugolini, avvenuta sabato scorso, i 16 candidati alla Caffetteria 45 hanno affrontato alcuni temi salienti, tra i quali la sicurezza e il controllo.

Intervento del candidato sindaco Gianluca Ugolini: “Su questi temi abbiamo in programma dei miglioramenti considerevoli, soprattutto sulla sicurezza dei parchi urbani e nei controlli della viabilità nelle zone più sensibili. Puntiamo a potenziare la videosorveglianza. La programmazione a Coriano è già iniziata, su Ospedaletto metteremo ulteriori risorse per migliorare il servizio con telecamere nei parchi e all’ingresso e in uscita del paese. Il flusso di traffico in alcuni punti della frazione è considerevole: prevediamo interventi in zona Pian della Pieve, dove verrà realizzata una rotatoria che funzionerà anche da mitigatore della velocità in un punto molto delicato, e l’installazione di colonnine speedchek che andrà a completare la pianificazione legata alla pericolosità del traffico”.

Non è mancato un excursus sui primi 2 mandati dell’amministrazione, in particolare sugli interventi a favore dell’edilizia scolastica. “Per le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Ospedaletto in questi anni sono state investite cifre importanti sia per la messa in sicurezza che per la manutenzione. Continueremo a investire in edilizia scolastica in quanto i 1.200 studenti corianesi meritano di andare in scuole sicure e anche belle”.

I prossimi appuntamenti Progetto Comune con i cittadini sono lunedì 23 maggio dalle ore 8.30 al mercato di Coriano e al caffè Bar Centrale; martedì mattina alle 21 al ristorante Righetti; giovedì 26 maggio dalle 8.30 al mercato di Ospedaletto e al caffè bar Stefy, mentre la sera dalle 21 la Lista incontrerà la frazione di Passano; sabato 28 maggio i candidati saranno presenti al mercato di Cerasolo e in piazza a Sant'Andrea in Besanigo.

Progetto Comune Coriano