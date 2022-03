Ottaviani (Mn) "Il Comune di Rimini promuove l'uso di asterischi e schwa, vera ideologia Gender"

Venerdì 18 marzo alle ore 17 presso la biblioteca comunale Gambalunga di Rimini Manuela Manera presenterà il suo libro "La lingua che cambia" all'interno di un dibattito sulla lingua e sull'uso di asterisco e schwa come strumenti contro la discriminazione di genere. L'evento è promosso dall'assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Rimini e vedrà la partecipazione del vicesindaco Chiara Bellini. "Stiamo assistendo alla solita campagna del politicamente corretto che ora vorrebbe attaccare la nostra lingua millenaria imponendoci persino un modo inclusivo di scrivere", interviene sull'argomento Mirco Ottaviani, dirigente del Movimento Nazionale - La Rete dei Patrioti.

"Così l'oramai nota schwa, vocale asessuata divenuta l’alibi dei diritti Lgbt, dovrebbe abolire ogni distinzione tra maschile e femminile in nome della nuova ideologia gender. Il maschile universale tutti sarebbe sostituito da una desinenza neutra 'tutt?', con l'uso di una impronunciabile 'e' rovesciata", spiega Ottaviani. Che descrive l'iniziativa come "l'ennesima degenerazione del pensiero unico dopo i comici tentativi di coniugare al femminile le varie cariche istituzionali o le varie censure a film ritenuti sessisti, un modo di applicare dunque la cancel culture anche al modo di parlare e di scrivere".

Ottaviani infine conclude: "La promozione dell'evento da parte dell'amministrazione comunale nonché la partecipazione del vicesindaco Chiara Bellini, con deleghe alle Politiche di genere nonché, ahimè, alle politiche per l'Educazione, non fanno altro che evidenziare come si celi un chiaro progetto, un'operazione forzata per imporre a tutti una neolingua, come accaduto di recente all'interno di documenti ufficiali del Miur".