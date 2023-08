Palio del daino a Mondaino, Morrone (Lega): "Complimenti per la perfetta organizzazione"

"Colpito dalla perfetta organizzazione e dalla spettacolare resa del Palio del Daino in svolgimento a Mondaino, splendido borgo del riminese che affonda storia e tradizioni nei secoli passati, ringrazio la pro loco locale e il suo presidente Fabrizio Ciotti e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Giorgi per l’impegno e la sapienza con cui mantengono tradizioni, memoria e bellezza, un patrimonio che il nostro Paese deve preservare intatto da trasmettere alle future generazioni come testimonianza della civiltà millenaria di cui siamo portatori e custodi e che ha davvero pochi confronti”. Così in una nota il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.

“Da queste considerazioni emerge una valutazione politica che riguarda la ricchissima varietà identitaria del nostro Paese che si irradia da una molteplicità di borghi e località anche piccole, spesso purtroppo abbandonate, ma che mantengono bellezze architettoniche e artistiche, raccontano storie epiche e coltivano tradizioni e cultura. L’obiettivo comune deve essere quello di mantenere queste identità, di non lasciarle snaturare, dimenticare o perfino imbarbarire”.